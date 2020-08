Drei Verletzte nach Pkw-Kollision in Gmunden

Gegen 6:15 Uhr war ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden mit seinem Pkw in Ebensee unterwegs und fuhr von der Haupstraße kommend in die Kreuzung mit der Salzkammergut-Straße (B145) ein, um links in Richtung Gmunden abzubiegen.

Zur selben Zeit lenkte eine ebenfalls 53-jährige Niederösterreicherin ihren Pkw auf der B145 in Richtung Bad Ischl. Die Frau befand sich auf der Vorrangstraße, doch der Gmundner übersah das von links kommende Auto der 53-Jährigen und so kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Der Pkw des Mannes wurde durch den Aufprall auf den angrenzenden Geh- und Radweg geschleudert.

Beide Fahrzeuglenker, sowie die 77-jährige Mutter der Niederösterreicherin, die sich ebenso mit ihr im Auto befand, wurden verletzt ins Salzkammergut Klinikum gebracht. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden, die Freiwillige Feuerwehr Ebensee war im Einsatz.

Lokalisierung der Unfallstelle: