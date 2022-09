Die Betreuung von Patienten an einem Ort, an dem andere Urlaub machen

Die Vita des Salvida-Chefs und promovierten Mediziners liest sich spannend: Nach einer Karriere als Profihandballspieler und einem abgeschlossenen Wirtschaftsstudium fand Bammer den Weg aus Vorarlberg wieder in seine oberösterreichische Heimat zurück. Als Hausarzt in Eisengattern und ehemaliger Notarzt in Gmunden kennt er den Gesundheitsbereich aus vielen Perspektiven. Aus eigener Erfahrung ist er mit den Stärken des österreichischen Gesundheitssystems, aber auch mit dessen Schwächen vertraut und nutzt dieses Wissen nun, um die Branche zukunftsfähiger zu gestalten.

Operationssaal als Herzstück

Unter dem Motto "Medizin, die ganzheitlich betrachtet" wurde das Projekt Salvida initiiert. Seit dem Spatenstich im Juli 2021 entstand in Eisengattern auf drei Ebenen ein multifunktionales Gesundheitszentrum in ökologischer Bauweise. Ärzte, Therapeuten und andere Gesundheitsdienstleister aus unterschiedlichen Fachbereichen kämen hier unter einem Dach zusammen, um sich gemeinsam der Gesundheitsförderung, -erlangung und -erhaltung anzunehmen, heißt es vonseiten des Unternehmens. Das Herzstück des Zentrums bilde ein fortschrittlich ausgestatteter Operationssaal, in dem zukünftig tageschirurgische Eingriffe durchgeführt würden. Dank des Full-Service-Pakets, der modernen Ausstattung und des kompetenten Teams könnten sich Gesundheitsdienstleister voll und ganz auf ihren eigentlichen Beruf, die Betreuung von Patienten, konzentrieren. Kommendes Wochenende findet die offizielle Eröffnung und Einweihung des Gebäudes statt. Bei Musik, regionalem Essen und Getränken können sich am Freitag ab 15 Uhr geladene Gäste ein Bild von dem Gesundheitszentrum machen. Am Samstag findet ein Tag der offenen Tür statt, an dem Dr. Bammer und sein Team die Öffentlichkeit willkommen heißen.