Boot gekentert: Rettungsaktion am Hallstättersee

Plötzlich einsetzende heftige Windböen brachten am Nachmittag des Pfingstsonntags zwei Segler in Lebensgefahr. Als ihr Boot kenterte, fielen die beiden in das nur zehn Grad kalte Wasser.

Zum Glück beobachtete ein Zeuge das Unglück vom Ufer aus, er setzte sofort die Rettungskette in Gang. Bootsbesatzungen der Feuerwehr Bad Goisern (Wasserwehrstützpunkt) sowie der Wasserrettung Hallstatt und Bad Goisern eilten zum Unfallort, wo sie bereits durch die Polizei eingewiesen wurden. Mitglieder der Wasserrettung Hallstatt konnten die beiden Männer aus dem Wasser retten und ans Ufer bringen, wo sie von Sanitätern versorgt wurden.

Um das gekenterte Boot wieder aufrichten, auspumpen und ans Ufer schleppen zu können, mussten Hebeballons vom Tauchstützpunkt Traunsee angefordert werden.

