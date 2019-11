Betrunkener Lenker überschlug sich mit Auto

Der 32-jährige Deutsche aus dem Bezirk Vöcklabruck war am Dienstagabend mit seinem Firmenfahrzeug auf der Oberwanger Landesstraße unterwegs. In Oberwang wich er laut eigenen Angaben Radfahrern aus und verlor darauf die Kontrolle über das Auto. Das Fahrzeug kam rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der verletzte Lenker schaffte es aus eigener Kraft, sich aus dem Pkw zu befreien. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Dem 32-Jährigen wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.

Der Unfall passierte im Gemeindegebiet von Oberwang: