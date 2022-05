Bergsteigerin stürzte am Zwillingskogel ab

Eine 40-Jährige war bei dem Versuch, den 1402 Meter hohen Zwillingskogel zwischen Grünau und Scharnstein vom Hauergraben aus zu besteigen, zu Sturz gekommen. In einer Seehöhe von 1130 Metern rutschte sie am steilen Jagasteig aus und kam in extrem absturzgefährdetem Gelände zu Liegen.

Der Frau aus dem Bezirk Gmunden gelang es noch, mit ihrem Handy einen Notruf abzusetzen. Sie wurde vom Team des Notarzthubschraubers mittels Tau gerettet und ins Tal gebracht. Laut Polizei hatte die Bergsteigerin den Absturz mit leichten Verletzungen überstanden. Sie konnte in häusliche Pflege entlassen werden, teilten die Einsatzkräfte am Donnerstagabend mit.

Lokalisierung: Der Zwillingskogel liegt im Almtal zwischen Scharnstein und Grünau. Der Jagasteig vom Hauergraben aus ist einer steileren Wege auf dem 1402 Meter hohen Gipfel.