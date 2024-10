Ausgerutscht: Tscheche (36) bei Bergtour in Hallstatt verletzt

Der Mann war am Samstag mit 2 Freunden von Hallstatt zur "Hirschaualm" aufgestiegen, um den Seewand Klettersteig zu begehen. Die Verhältnisse - nass und rutschig - hätten das Durchsteigen an diesem Tag extrem anspruchsvoll gemacht, heißt es seitens der Polizei.

Um etwa 13.15 Uhr war die Gruppe knapp oberhalb des "Fledermausbiwak" in Richtung Igel unterwegs, als der 36-Jährige in einer Seehöhe von etwa 1270 Metern ausrutschte. Er konnte sich nicht mehr am Stahlseil halten und stürzte einige Meter talwärts bis zur nächsten Zwischensicherung, berichtet die Polizei. Dabei verletzte sich der Mann am rechten Sprunggelenk.

Ein selbstständiges Weiterkommen war mit der Verletzung nicht mehr möglich. Der Mann setzte einen Notruf ab und wurde mit einem Notarzthubschrauber aus dem Klettersteig gerettet und nach einer Erstversorgung ins Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl geflogen.

