"Arbeit mit Kindern ist so erfüllend": Junge Pädagogin vor spannendem Jahr

Nicht nur für die Schüler und Schülerinnen beginnt heute das Schuljahr, für viele davon das allererste, auch die Volksschullehrerin Nina Gebetsberger aus Vöcklamarkt startet in einen neuen Lebensabschnitt: Die 25-jährige Mutter einer kleinen Tochter übernimmt ihre erste Klasse an der Volksschule in ihrer Heimatgemeinde und freut sich bereits sehr darauf.

Salzkammergut-Nachrichten: Was sind Ihre Erwartungen für Ihr erstes Schuljahr als Lehrerin?

Nina Gebetsberger: Ich bin sehr positiv gestimmt und freue mich schon voll. Ich bekomme eine nette vierte Klasse mit 17 Kindern. Das ist eine relativ kleine Klasse. Ich fühle mich ziemlich selbstsicher, weil ich schon ein Jahr Begleitlehrerin bei einer vierten Klasse war. Da konnte ich mir schon viel abschauen für mich selbst. In den letzten zwei Ferienwochen habe ich auch die Sommerschule für Kinder, die sich etwas schwerer tun, gemacht.

Kinder in der vierten Klasse zu unterrichten, ist sicher speziell.

In der Klasse, die ich unterrichten werde, sind die Kinder neun und zehn Jahre alt. Das ist extrem spannend, vor allem, weil in der vierten Klasse viel ansteht: die Fahrradprüfung, dann fahren wir auf Linz-Tage, es sind einige Workshops, es kommen Englisch-Native-Speaker für eine Woche – es ist viel Programm, das fordernd ist, aber auch sehr spannend. Und ich finde, in dem Alter von neun bis zehn tut sich viel bei den Kindern, was interessant ist.

Fühlen Sie sich gefordert, indem Sie auch schauen müssen, wer von den Kindern besonders begabt ist oder bei wem man ein bisschen justieren muss, ehe es ins Gymnasium oder in die Mittelschule geht?

Ja, auf jeden Fall. Das wird, glaube ich, auch herausfordernd für mich werden, weil ich es zum ersten Mal ganz alleine mache. Die Eltern hinterfragen, was für ihr Kind geeigneter ist. Manche wollen ihr Kind unbedingt ins Gymnasium geben, was vielleicht nicht immer so gescheit für das Kind ist. Ich bin der Meinung, dass die erste Leistungsgruppe, wenn man sie in der Mittelschule so nennt, eigentlich bereits dem Gymnasiumniveau entspricht. Und wenn sich ein Kind nicht so leichttut, ist es genauso toll, und ihm stehen nach der Mittelschule nach wie vor alle Wege offen.

Wo, glauben Sie, wird Ihre größte Herausforderung beim Unterrichten von Kindern in besagtem Alter liegen?

In den vierten Klassen beginnen die Schularbeiten, die es in den Klassen zuvor noch nicht gibt. Allein das Zusammenstellen von Schularbeiten wird herausfordernd, das habe ich noch nie gemacht. Dann das Durchführen und das Bewerten. Das, glaube ich, wird für mich "tricky" werden, aber zum Glück habe ich nette Kolleginnen, die mir helfen und zu denen ich jederzeit kommen kann. Das wird sicher spannend, und ich werde noch viel dazulernen.

Was man heraushört: Sie freuen sich sehr darauf.

Ja, voll. Die Arbeit mit Kindern ist so erfüllend.

Autor Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut Gary Sperrer