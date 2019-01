AK stand 7883 Mitgliedern mit Rat und Tat zur Seite

VÖCKLABRUCK. Arbeiterkammer Vöcklabruck hat Ansprüche und Forderungen über 7,6 Millionen Euro erstritten.

Obermaier mit AK-Präsidenten Bild: (gh)

Die Mitarbeiter der Arbeiterkammer Vöcklabruck haben im Vorjahr 3547 Rechtsberatungen vor Ort durchgeführt. Dazu kamen 141 persönliche Bildungsberatungen. 4148 AK-Mitglieder wandten sich mit ihren Fragen telefonisch an die Bezirksstelle. Mit den 47 Anfragen per E-Mail macht das in Summe 7883 Beratungen.

Bei vielen Problemen reichte eine Beratung nicht aus, betont AK-Bezirksstellenleiterin Martina Obermaier. Durch außergerichtliche Interventionen in 142 Fällen wurden 213.870 Euro an vorenthaltenem Entgelt eingebracht. Durch Rechtsvertretung vor dem Arbeitsgericht mussten in 71 Fällen 476.860 Euro erkämpft werden.

In Sozialrechtsangelegenheiten erstritt die AK Vöcklabruck im vergangenen Jahr in 170 Fällen knapp fünf Millionen Euro. Die hohe Summe ist vor allem auf erkämpfte Pensionsansprüche von 4,8 Millionen Euro zurückzuführen.

2018 waren im Bezirk deutlich weniger Arbeitnehmer von Insolvenzen ihrer Arbeitgeber betroffen: 92 gegenüber 350 im Jahr 2017. Für sie konnten in Insolvenzverfahren Zahlungen von 1,9 Millionen Euro durchgesetzt werden.

Infos im Internet unter ooe.arbeiterkammer.at/voecklabruck

