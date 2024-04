13-Jähriger bei Brand in Neukirchen an der Vöckla leicht verletzt

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte am späten Dienstagnachmittag zu einem Bauernhof im Gemeindegebiet von Neukirchen an der Vöckla (Bezirk Vöcklabruck) aus: In einer Werkstätte auf dem älteren landwirtschaftlichen Anwesen war Feuer ausgebrochen. Der 13-jähriger Sohn der Familie hielt sich zu dem Zeitpunkt in der Nähe auf und zog sich laut Polizei leichte Verletzungen zu.

Er war es auch, der Alarm schlug. Sieben Feuerwehren aus dem Umkreis eilte zur Hilfe und konnten verhindern, dass die Flammen auf den leerstehenden Wirtschaftstrakt übergriffen. Erst gegen 19:50 Uhr konnten die letzten Einsatzkräfte wieder einrücken. Die Brandursache war am Dienstagabend noch Gegenstand der Ermittlungen, die durch den Bezirksbrandermittler und einen Sachverständigen der Brandverhütungsstelle für Oberösterreich geführt werden.

Es war dies nicht der einzige Großeinsatz am Dienstagnachmittag in Oberösterreich. Besonders gefordert waren die Feuerwehren im Bezirk Ried im Innkreis: Zuerst galt es, eine in Brand geratene Photovoltaik-Anlage in Kirchheim im Innkreis zu löschen, nur kurze Zeit später brach in einer Lagerhalle in Lohnsburg am Kobernaußerwald Feuer aus.

