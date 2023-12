Reaktionen zum Ohlsdorf-Rechnungshofbericht: "Kann Kritik nicht nachvollziehen"

Die Kritik des Rechnungshofes an der Rodung kann Landesrat Achleitner nicht nachvollziehen.

In einer Aussendung betont VP-Landesrat Markus Achleitner, er halte Ehrenfeld II "unverändert für geeignet", dort Betriebe anzusiedeln. Dies sei auch die Entscheidung des Verbandes Inkoba Salzkammergut Nord mit elf Gemeinden "auf Basis eines übergeordneten Raumplanungsgebietes" gewesen. Die eineinhalbfache Waldfläche werde ersatzweise aufgeforstet, die Kritik an der Rodung könne er daher "nicht nachvollziehen". Und Achleitner erklärt: "Wenn man direkt neben der Autobahn keine Betriebsansiedelungen mehr machen kann, dann geht in Oberösterreich gar nichts mehr."

Die Empfehlungen des Rechnungshofes zur Raumplanung, das Land Oberösterreich solle für sämtliche Regionen verbindliche regionale Raumordnungsprogramme erlassen, werde man "selbstverständlich genau prüfen und ihnen entsprechend nachkommen." Diese gebe es unter anderem bereits für Linz-Umland und Eferding. Darauf aufbauend werden Pläne für weitere Regionen ausgearbeitet.

Die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) erklärten in einer ersten Reaktion, man würde das Thema Flächenversiegelung mittlerweile noch stärker in die Entscheidungsfindung einfließen lassen. Zur Kritik des Rechnungshofes, Asfinag und vor allem die Bundesforste hätten sich vertraglich nicht ausreichend abgesichert, um vom Verkauf zu profitieren, heißt es: "Fakt ist, dass die ÖBF das Grundstück deutlich über dem von einem unabhängigen Gutachter ermittelten Wert verkauft haben. Die erwartete Widmung als Betriebsbaugebiet ist damals selbstverständlich in die Preisgestaltung eingeflossen." Eine Nachbesserungsklausel habe man daher nicht für sinnvoll erachtet. Zudem habe der ÖBf-Anteil nur ein Drittel der Gesamtfläche betragen. Und, wie abschließend betont wird: "Der Verkauf der Fläche erfolgte nicht auf Initiative der ÖBf."

Neos fordern Untersuchungskommission

Die Neos Oberösterreich fordern in einer ersten Reaktion eine Untersuchungskommission im Landtag. "Der Bericht zeichnet im Fall Ohlsdorf ein fatales Bild vom Wegschauen, Weghören und Wegreden", sagt Neos-Klubchef Felix Eypeltauer. Der einzige Gewinner dieses "riesigen Skandals" sei ein "ehemaliger ÖVP-Bürgermeister und ÖVP-Großspender." Die Neos verlangen daher in der heutigen Landtagssitzung die Einsetzung einer Untersuchungskommission. Dies könnte allerdings schwierig werden. Denn - anders als in anderen Bundesländern - ist in Oberösterreich die Einsetzung einer solchen Kommission Mehrheitsrecht.

Es sei zudem unverständlich, warum es seitens der Landesregierung nie eine genauere Prüfung gegeben habe, sagt Neos-Budget- und Landwirtschaftssprecherin Karin Doppelbauer. Schon 2021 habe man mehrere Anfragen zur Causa im Nationalrat gestellt: "Es ist vollkommen unverständlich, wie die Bundesforste dieses Stück Land unter diesen Voraussetzungen und mit diesen Konditionen verscherbeln konnten." Die politische Verantwortung müsse geklärt werden: "Landesrat Markus Achleitner hat zuletzt immer wieder strikt behauptet, dass beim Fall Ohlsdorf alles mit rechten Dingen zugegangen ist."

„Der Rechnungshof zeigt das geballte System-Versagen in der Causa Ohlsdorf auf und bestätigt damit die Kritik der Grünen auf Punkt und Beistrich", reagierte der Landessprecher der Grünen, Stefan Kaineder, auf den Rechnungshofbericht. Die Aufarbeitung auf Landesebene sei "noch lange nicht" abgeschlossen. Die Kritik des Rechnungshofes, dass keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wurde, kann der ressortzuständige Kaineder nachvollziehen: "Liebend gern hätte mein Ressort diese Prüfung durchgeführt, aber die rechtlichen Voraussetzungen waren nicht erfüllt." Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist erst ab 20 Hektar notwendig, bei dem Projekt wurden 19 Hektar beantragt. "Aber die 19 Hektar wurden vom Antragssteller offensichtlich ganz bewusst so gewählt, um eine UVP zu umgehen", sagt Kaineder. Daher unterstütze man auch jede rechtliche Maßnahme, die dem Umweltressort bei fachlichen Prüfungen mehr Handhabe gebe.

Für den Raumordnungssprecher der Grünen, Rudi Hemetsberger, sei nun "lückenlose und intensive Aufklärungsarbeit" notwendig. Das Land müsse untersuchen, wie die Rodungsbewilligung zustande gekommen war: "Mit diesem Bericht zerbröseln die Beschwichtigungen der verantwortlichen Stellen."

Die SPÖ Oberösterreich nennt den Rechnungshofbericht in ihrer Stellungnahme "vernichtend". SP-Raumordnungssprecherin Heidi Strauss sieht damit die Kritik an diesem "großflächigen Bodenraub" bestätigt: "12,2 Millionen Euro Gewinn für den ÖVP-Großspender Asamer sind das I-Tüpfelchen." Auch sie sieht Landesrat Achleitner in der Verantwortung, die "Hintergründe zu prüfen und alle Karten auf den Tisch" zu legen. Personelle Konsequenzen sind für Strauss nicht ausgeschlossen. Zudem brauche es eine Totalüberarbeitung des Raumordnungsrechts.

