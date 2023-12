Rodung für Betriebsgebiet Ohlsdorf nicht ordnungsgemäß

Sie passierte "ohne ausreichende Prüfung der Voraussetzungen", die Begründung zur Umweltverträglichkeit sei "unvollständig".

Der Ex-Industrielle Hans Asamer hatte das Areal von der Asfinag, den Bundesforsten sowie einem Privatunternehmer erworben, abholzen lassen und nach der Umwidmung mit hohem Gewinn 2022 an die belgische Betriebsansiedelungsfirma VGP weiterverkauft. Im Vorfeld hatte es negative Stellungnahmen aus Forst- und Umweltsicht gegeben. Dennoch war die Rodung bewilligt worden, unter anderem weil dort 600 Arbeitsplätze entstehen sollten. Lange zeichnete sich aber keine Nutzung ab, es wurden inzwischen auch auf einer österreichischen Gebrauchtwaren-Plattform Lagerhallen, die auf dem gerodeten Gebiet entstehen sollen, zur Vermietung angeboten.

Asamer erzielte Mehrerlös von 12,2 Millionen Euro

Als erstes hält der Rechnungshof fest, Asamer habe bei seinem Deal "einen Mehrerlös von 12,2 Millionen Euro erzielt". Die Asfinag und vor allem die Bundesforste hätten sich vertraglich nicht ausreichend abgesichert, um davon zu profitieren. Durch das Fehlen einer Nachbesserungsklausel verzichteten etwa die Bundesforste "auf einen potenziellen weiteren Verkaufserlös", ist dem Bericht zu entnehmen.

Auch die Rodung an sich beanstandeten die unabhängigen Prüfer. So hätten die Voraussetzungen für deren Bewilligung gefehlt. Im Grunde genommen habe die zuständige Behörde, die Bezirkshauptmannschaft Gmunden, die Bewilligung durchgewunken, denn laut Akt, der dem Rechnungshof vorlag, verfügte Asamer weder bei der Antragsstellung noch bei Bewilligung über die gesetzlichen Voraussetzungen. Ein öffentliches Interesse, laut Forstgesetz Bedingung für eine Rodung, sei von dem Unternehmer nur "teilweise begründet" und "zu wenig konkretisiert" worden.

Land OÖ verlangte keine UVP

Weiters wird moniert, dass vom Land Oberösterreich für die Rodung keine Umweltverträglichkeitsprüfung verlangt worden sei. Es seien nicht alle Auswirkungen "auf relevante Schutzgüter" berücksichtigt worden, weshalb die "Entscheidung der Landesregierung nur teilweise begründet" gewesen sei, zu diesem Schluss kam der Rechnungshof.

Ende September gab es für den geplanten Wirtschaftspark sowohl von der Gemeinde als auch vom Bundesverwaltungsgerichtshof aber grünes Licht. VGP-Österreich-Manager Markus Gollob erklärte, dass ein zweistelliger Millionenbetrag investiert werde. Auf 18.000 Quadratmetern sollen Produktions- und Lagerflächen sowie Büros und ein Parkhaus entstehen und nach Angaben des Investors 400 bis 500 Arbeitsplätze geschaffen werden.

Der Rechnungshof empfiehlt, künftig für "sämtliche Regionen verbindliche Raumordnungsprogramme" zu erlassen. Denn eines habe sich bei "Ehrenfeld II Viecht" gezeigt: Sowohl dem Land als auch den Gemeinden fehlen klare Grundlagen, wie sie "die unterschiedlichen Raumordnungsziele auf regionaler Ebene zu priorisieren und umzusetzen haben".

Neos fordern Untersuchungskommission

Die Neos Oberösterreich fordern in einer ersten Reaktion eine Untersuchungskommission im Landtag. "Der Bericht zeichnet im Fall Ohlsdorf ein fatales Bild vom Wegschauen, Weghören und Wegreden", sagt Neos-Klubchef Felix Eypeltauer. Der einzige Gewinner dieses "riesigen Skandals" sei ein "ehemaliger ÖVP-Bürgermeister und ÖVP-Großspender." Die Neos verlangen daher in der heutigen Landtagssitzung die Einsetzung einer Untersuchungskommission. Dies könnte allerdings schwierig werden. Denn - anders als in anderen Bundesländern - ist in Oberösterreich die Einsetzung einer solchen Kommission Mehrheitsrecht.

Es sei zudem unverständlich, warum es seitens der Landesregierung nie eine genauere Prüfung gegeben habe, sagt Neos-Budget- und Landwirtschaftssprecherin Karin Doppelbauer. Schon 2021 habe man mehrere Anfragen zur Causa im Nationalrat gestellt: "Es ist vollkommen unverständlich, wie die Bundesforste dieses Stück Land unter diesen Voraussetzungen und mit diesen Konditionen verscherbeln konnten." Die politische Verantwortung müsse geklärt werden: "Landesrat Markus Achleitner hat zuletzt immer wieder strikt behauptet, dass beim Fall Ohlsdorf alles mit rechten Dingen zugegangen ist."

