Überfall auf Trafik in Altheim: Räuber (35) festgenommen

In dieser Trafik in Altheim kam es zum Raubüberfall.

Die Bewohner Altheims können Aufatmen: Die Fahndung nach einem Trafikräuber, der am 24. Mai mit vorgehaltener Schusswaffe eine 60-jährige Angestellte bedroht und Bargeld gefordert hatte, war erfolgreich.

Die OÖN haben berichtet: Raubüberfall auf Trafik in Altheim: Täter weiter flüchtig

Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen einschlägig vorbestraften 35-Jährigen aus dem Bezirk Ried im Innkreis. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ried am Mittwoch von Cobra-Beamten an seiner Wohnadresse festgenommen. Er zeigt sich umfassend geständig. Die gesamte Raubbeute soll zur Beschaffung von Suchtmittel verwendet worden sein. Die verwendete Spielzeugpistole konnte sichergestellt werden. Derzeit befindet sich der Beschuldigte in der Justizanstalt Ried.

Belohnung von 1000 Euro für Hinweise

Am 24. Mai um kurz nach 11 Uhr war der Mann maskiert und mit einer Schusswaffe in eine Trafik gestürmt. Die 60-jährige Angestellte erlitt einen Schock. Der Täter konnte damals mit dem Auto seiner Lebenspartnerin flüchten. Eine großangelegte Alarmfahndung mit etlichen Streifen, Sondereinheiten, Diensthunden und dem Polizeihubschrauber blieb erfolglos. Für Hinweise wurde eine Belohnung von 1000 Euro ausgesetzt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper