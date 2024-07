Prozess um diebische Haushaltsgehilfin, die Demenz ausgenutzt haben soll

Die Angeklagte sei zwar schon seit 2017 für das am Linzer Froschberg wohnende wohlhabende Ehepaar als Haushaltsgehilfin tätig gewesen, doch mit den heimlichen Geldbehebungen von zwei Konten per Bankomatkarten habe die 41-jährige Polin erst im Oktober 2021 begonnen, schilderte die Staatsanwältin in ihrem Eröffnungsplädoyer.

In ungefähr einem Jahr soll die Beschuldigte 68.000 Euro erbeutet haben, durch 59 Behebungen. Denn seit Mitte 2021 habe sich der Zustand des Herren, für den sie tätig war, zunehmend verschlechtert. Er war nicht mehr mobil, seine Demenzerkrankung wurde immer schlimmer. Nach einem Sturz war er dauerhaft verwirrt, konnte das Haus nicht mehr verlassen.

Als der alte Mann (Jahrgang 1942) Ende 2022 in den Neuromed-Campus verlegt wurde, wurde sein Sohn zum Erwachsenenvertreter bestellt. Dieser habe dann die Abbuchungen bemerkt und Anzeige erstattet, sagte die Anklägerin.

"Sie hat die Vertrauensseligkeit des Paares einfach ausgenutzt." Sowohl er als auch sie hätten der polnischen Gehilfin "Bernie" blind vertraut. Sie habe alles über das Haus und den Haushalt gewusst und auch gewusst, wo sich die Unterlagen mit den Pin-Codes befinden.

Die Angeklagte bekannte sich "nicht schuldig", stets sei sie entweder vom Mann oder von der Frau mit Geldbehebungen beauftragt worden.

Die vierstelligen Codes für die zwei Bankomatkarten will sie nicht gekannt haben. Denn stets sei ihr von den alten Leuten ein Zettel mit dem Pin in die Hand gedrückt worden, damit habe sie Bargeld behoben. Und am Ende habe sie den Dienstgebern das Geld und den Zettel zurückgegeben und dieser sei "zerrissen" worden, die Codes habe sie sich "nicht gemerkt"...

Ein Urteil soll am Dienstagnachmittag fallen. Der Polin könnten bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe drohen.

