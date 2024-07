"Nadel im Heuhafen": Suchaktion nach Waldingerin (64) im Almtal fortgesetzt

Die 64-Jährige startete ihre Tour Sonntagvormittag gegen 11 Uhr gemeinsam mit ihrem 62-jährigen Ehemann vom Almtalerhaus aus in Richtung Welser Hütte am Fuß des Großen Priels. Der Ehemann war schneller unterwegs als seine Frau und hatte sie deshalb schon nach wenigen Minuten nicht mehr im Sichtfeld. Am Sonntagabend wurde dann eine große Suchaktion gestartet, Einsatzkräfte von Bergrettung, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Dabei waren auch ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera und Drohnen mit dabei.

Hinweis stellte sich als falsch heraus

Sowohl am Sonntag als auch am Montag verlief die Suche bislang erfolglos. "Gestern haben wir von einem Ehepaar einen Hinweis erhalten, der sich leider als falsch herausgestellt hat", sagt Dieter Auinger von der Bergrettung Grünau. "Die beiden Bergsteiger meinten, die Vermisste beim Aufstieg zur Welser Hütte noch gesehen zu haben. Leider war das eine andere Frau. Wir suchen die Nadel im Heuhaufen, aber wir geben nicht auf", sagt Auinger. Am Dienstag wurde die Suche um 7 Uhr fortgesetzt.

Die Polizeiinspektion Gmunden sucht nach Zeugen, die die Frau am Sonntag im Bereich von Grünau im Almtal gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 059133 4100 zu melden.

