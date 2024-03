Protest vor EU-Parlament: Atomgegner bildeten Menschenkette

Zum Gedenken an die nukleare Katastrophe von Fukushima vor 13 Jahren und als Erinnerung daran, dass Atomenergie keine Zukunft haben darf, organisierte der österreichische Verein atomstopp_atomkraftfrei leben! mit Sitz in Linz gemeinsam mit der französischen Kooperationspartnerin "Reaction en chaîne humaine" eine Kundgebung vor dem Europäischen Parlament in Straßburg. 200 Atomgegner von 59 Organisationen und 14 Ländern bildeten daher am Dienstag gegen 12 Uhr eine Menschenkette, um auf die atomaren Gefahren und das Lobbying der Atomindustrie aufmerksam zu machen.

Milliardenschwere Lobby

Geschäftsführer von atomstopp_atomkraftfrei leben!, Herbert Stoiber, erinnerte in seiner Rede an die Zustände in Japan nach dem nuklearen Unfall in Fukushima: "Weite Gebiete rund um die AKW-Ruine sind auf Dauer unbewohnbar und Japan hat keine Ahnung, was es mit dem vielen strahlenden Abfall machen soll, der laufend und noch viele Jahrzehnte anfällt - das verseuchte Wasser leitet man mittlerweile ins Meer. Die japanische Regierung beziffert die Schäden mit etwa 200 Milliarden Dollar – unabhängige Experten sprechen von 500 bis 700 Milliarden - und trotzdem fährt sie im ganzen Land nach der Katastrophe abgeschaltete Meiler wieder an, verlängert Laufzeiten und plant neue Meiler", sagt Stoiber.

Auch der österreichische Abgeordnete und Vorsitzenden der europäischen Grünen, Thomas Waitz, nahm an der Kundgebung am Dienstag teil und sagte, dass dem Greenwashing von Atomstrom entschieden entgegengetreten werden muss.

Laut Stoiber hätten es vor allem die Abgeordneten zum Europäischen Parlament in der Hand, der Atomindustrie einen Riegel vorzuschieben und sich klar gegen die finanzstarke Atomlobby zu positionieren. "Nur wenn die Förderung der Atomenergie beendet wird, kann der Ausbau der Erneuerbaren rasch gelingen", sagt der atomstopp-Geschäftsführer.

