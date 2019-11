Prämierter Erfinder mit 83 Jahren: Theo Haas haucht alten Reifen Leben ein

ENNS/NüRNBERG. Kreativität begleitet Theo Haas aus Enns schon sein ganzes Leben lang. Das Denken außerhalb von ausgetretenen Pfaden war bereits während seiner Zeit als Innenarchitekt und Designer sein Metier. Aber auch mit 83 Jahren kommt das Wort Ruhestand in seinem Wortschatz nicht vor.

Wo andere Abfall sehen, sieht Haas eine Gelegenheit: In zwei Jahren Entwicklungszeit hat es der Erfinder geschafft, alte Autoreifen zu Schallschutz-Komponenten und Hangsicherungen umzufunktionieren.

"Alte Reifen werden meistens verbrannt. Die Gase, die dabei freiwerden, sind eine Katastrophe für die Umwelt. Man muss die alten Autoreifen als Rohstoff sehen, sie sind ein wertvolles Material", sagt Haas: "Ein Autoreifen ist ein vielseitiges Wunderwerk."

Zwei Jahre Entwicklung

Zwei Jahre lang musste er tüfteln, ehe es ihm gelang, aus einem alten Autoreifen etwas völlig Neues zu erschaffen.

Vor allem das Zerlegen der alten Reifen stellte ihn anfangs vor Probleme. Die Lösung fand er im sogenannten Wasserschneiden. Mit einem dünnen Hochdruckstrahl lassen sich die Reifen ohne Beschädigungen zerteilen.

Haas meldete für seine Erfindung ein Patent an. Nun war es an der Zeit, der Welt zu zeigen, was er erschaffen hatte. Die ideale Gelegenheit dafür bot sich vor wenigen Tagen in Nürnberg bei der Internationalen Fachmesse für Ideen-Erfindungen und Neuheiten (iENA). Kreative Köpfe aus 30 Nationen präsentierten dort vier Tage lang rund 800 Neuheiten.

Haas konnte die Jury in Deutschland mit seiner Idee überzeugen. Ihm wurde eine Silbermedaille für "Herausragende Leistungen" verliehen. Für den 83-Jährigen eine tolle Bestätigung: "Diese Auszeichnung zeigt, meine Erfindung ist funktionell, vollkommen verständlich und brauchbar."

Wie geht es jetzt nach der Messe mit seinem Patent weiter? "Wir wollen versuchen, eine Firma zu finden, die dieses Produkt herstellen möchte."

Weltweit könnte seine Erfindung entlang von Straßen- und Bahnstrecken künftig als Lärmschutz dienen, ist Haas überzeugt.

Die Vorteile seiner Erfindung im Vergleich mit herkömmlichen Lärmschutzwänden liegen für den Erfinder klar auf der Hand: Das Produktionsverfahren sei einfach, energiesparend und umweltschonend. Der Rohstoff sei günstig und nahezu unbegrenzt verfügbar, die Wände seien überdies witterungs- und verschleißresistent.

Erhöhte Sicherheit

Außerdem würde eine Lärmschutzwand aus alten Reifen auch die Sicherheit auf den Autobahnen und Schnellstraßen erhöhen, weil das Material bei einem etwaigen Aufprall flexibel ist.

Wer weiß, vielleicht werden in einigen Jahren Lärmschutzwände aus alten Autoreifen ein ganz normaler Teil des Straßenbildes auf der ganzen Welt sein. Ihr Erfinder glaubt jedenfalls fest daran.

Artikel von Philipp Hirsch Redakteur Land und Leute p.hirsch@nachrichten.at