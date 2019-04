Polizisten entdeckten Verletzten in Unfallwagen

REGAU. Großes Glück hatte ein 25-jähriger Pkw-Lenker, der nach einem Unfall zufällig von der Polizei in einem Feld abseits der Straße entdeckt wurde.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 20.45 Uhr in Regau auf der Salzkammergut-Bundesstraße in Fahrtrichtung Gmunden. Ein 25-jähriger Pkw-Lenker aus Wien versuchte laut eigenen Angaben einem Wildtier, vermutlich einem Reh, auszuweichen. Daraufhin kam er rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen ein Verkehrsschild und stürzte über eine Böschung ins angrenzende Feld.

Kurz darauf kam eine Polizeistreife zufällig an der Unfallstelle vorbei und entdeckte den beschädigten Pkw im Feld. Die Beamten eilten zum Unfallwagen, in welchem sie den 25-Jährigen vorfanden. Er war ansprechbar und klagte über Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt, wurde der Unfalllenker aus dem Pkw geborgen und verletzt in das Salzkammergut-Klinikum nach Vöcklabruck gebracht.

