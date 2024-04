Polizei-Präsenz für LASK-Heimspiel fast verdreifacht

Die angekündigten Fan-Proteste für das Fußball-Bundesligaspiel LASK gegen Salzburg am Freitag (19.30 Uhr) auf der Linzer Gugl haben auch die Polizei auf den Plan gerufen. "Wir haben die Kräfte nicht ganz verdreifacht", sagt Michael Hubmann, stellvertretender Stadtpolizeikommandant, gegenüber den OÖN.

Die Exekutive erhöht jedoch nicht nur die Anzahl der Beamten sondern passt auch die Startzeit des Einsatzes an. "Normalerweise beginnt unser Einsatz erst kurz vor Spielbeginn, in diesem Fall starten wir bereits am frühen Nachmittag", sagt Hubmann.

