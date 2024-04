Abbruch oder Unterbrechung? LASK-Fans garantieren "keinen normalen Spielbetrieb"

Am Freitag (19.30 Uhr) empfängt Fußball-Bundesligist LASK Meister Salzburg auf der Linzer Gugl. Nach den Fan-Protesten bei der Partie in Graz am Sonntag und den damit unter der Woche ausgesprochenen Hausverbote gegen sechs Linzer Fans wurde eine neue Eskalationsstufe erreicht. "Ein derartiger Angriff auf Fans des LASK kann und wird nicht unbeantwortet bleiben", schrieb das Linzer Fan-Kollektiv "Landstrassler" in einem Statement auf der Homepage.

Lesen Sie auch: LASK-Stadionsprecher hört wegen "absurder Hausverbote" auf

Neben einem Stimmungsboykott kündigten die "Landstrassler" auch an, dass sie beim Heimspiel gegen Salzburg "keinen normalen Spielbetrieb" garantieren wollen. Eine Spielunterbrechung, wie in Graz, als die LASK-Fans erneut gegen die rosa Trikots ihrer Mannschaft protestierten und Waschmitteltabs auf das Spielfeld warfen, ist damit genauso denkbar wie ein möglicher Spielabbruch.

