Plötzlich bewusstlos: Bub (7) im Freibad Pfarrkirchen reanimiert

Der Notarzthubschrauber landete am Mittwochnachmittag auf dem Volleyballplatz des Freibades Pfarrkirchen: Ein kleiner Patient musste mittels Martin 3 in den Med Campus 4 nach Linz gebracht werden. Der siebenjährige Maximilian war während des Tauchens bewusstlos geworden, er musste vor Ort wiederbelebt werden.

Der Bub war gemeinsam mit seinen zwei Geschwistern und der 37-jährigen Mutter im Schwimmbad, als es gegen 13:45 Uhr zu dem Unglück kam. Vor den Augen der Mutter übte der Siebenjährige – er hatte schon zwei Schwimmkurse absolviert – das Schwimmen ohne Schwimmhilfe und tauchte dabei auch im Becken. Plötzlich kehrte er nicht mehr an die Oberfläche zurück und machte keine Tempi mehr.

Intensivpfleger außer Dienst eilten zu Hilfe

Die Mutter reagierte sofort und zog ihren Sohn aus dem Wasser. Sein Körper sei zu dem Zeitpunkt schon schlapp gewesen, hieß es seitens der Polizei. Zwei Intensivpfleger, die ihren freien Tag im Schwimmbad verbrachten, wurden Zeugen des Vorfalls. Sie eilten zu Hilfe und begannen mit der Reanimation. Sanitäter des Roten Kreuz und die Besatzung des Notarzthubschraubers Martin 3 setzten die Wiederbelebung fort.

Der Bub wurde vom Notarzt intubiert und konnte so weit stabilisiert werden, dass in der Hubschrauber in das Linzer Kinderkrankenhaus bringen konnte. Dort wird er auf der Intensivstation behandelt.

