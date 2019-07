Pitbull-Mischling verletzte Kind schwer

Der Bub ging gerade mit einem neunjährigen Mädchen in einem Waldstück mit einem Hund spazieren, als ihnen der Pitbull entgegenlief. Sein Besitzer, ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung war gerade bei seiner Freundin in Ottensheim zu Besuch. Der Hund spielte vorerst mit dem Hund der Freundin im Garten des Hauses. In einem unbeaufsichtigten Augenblick dürften die beiden Hunde durch das Gartentor in das angrenzende Waldstück gelaufen sein, wo sie auf die Kinder trafen.

Diese bekamen Angst und ergriffen die Flucht. Während das Mädchen nach Hause lief, rannte der zwölfjährige Bub in den Wald. Der Pitbull-Mischlingshund verfolgte ihn und attackierte ihn dort. Zwischenzeitlich hatte das Mädchen zu Hause ihren Großvater alarmiert, der sich mit dem Vater des Jungen auf die Suche machte.

Sie fanden den Schwerverletzten am Waldrand und konnten den Hund nur mit Mühe vertreiben. Der Bub musste von der Rettung und einem Notarztteam erstversorgt und in den Med. Campus III nach Linz eingeliefert werden. Der Großvater des Mädchens erlitt ebenfalls eine leichte Bisswunde.