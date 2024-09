Oberösterreich räumte ab: Bundessieg und zahlreiche Stockerlplätze beim Feuerwehr-Bundesbewerb

Ohne genaue Daten zur Hand zu haben, wie das so ist an anderen Tagen hier in Vorarlberg: Die Chance, auf Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher zu treffen, ist an diesem Wochenende vermutlich leicht erhöht. Tausende tummeln sich im Waldstadion Feldkirch-Gisingen. Hier geht der Bundesbewerb der Feuerwehren über den Rasen – und da stellt Oberösterreich den größten Anteil. Und zwar sowohl der Bewerbsgruppen (89 von 384) als auch bei den Fans. Das hat schon Tradition.

Aufmarsch zur Siegerehrung:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Insofern muss man gar nicht lange suchen, um die ersten zu treffen an diesem Samstag, der mit seinen rund 30 Grad normalerweise eher zum Baden im nebenliegenden Freibad als zum Bad in der Menge in einem Stadion einladen würde. Und das Praktische ist: Sie sind alle beschriftet. So wie Christina und Monika, die in den Fanshirts der Bewerbsgruppe Pimpfing einen Platz direkt vor der Laufbahn ergattert haben und von hier aus anfeuern, wenn sie schon nicht selbst unten auf dem Rasen stehen können.

Anfeuern, was die Lungen hergeben

Um 2,53 Sekunden hat die Damengruppe der Feuerwehr aus Andorf im Innviertel die Qualifikation nicht geschafft. „Das war etwas bitter. Aber drum fiebern wir umso mehr mit den Burschen mit“, sagen sie, während vor ihnen schon die Bewerbsgruppe Aufstellung nimmt. Und dann heißt es anfeuern, was die Lungen hergeben, während die Burschen unten beim symbolischen Löschangriff ihr Bestes geben, mit den anderen um die Wette Schläuche verlegen, die Pumpe in den nicht vorhandenen Bach legen und laufen. Für eine gute Platzierung muss jeder Handgriff sitzen, jede Kupplung halten. Und schnell sollte man sein. Denn die Konkurrenz schläft nicht.

Eine erste Reaktion von Philipp Rabeder, Kommandant der FF Bad Mühllacken und Mitglied der neuen Bundessieger-Gruppe:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Das mit dem Anfeuern, das haben Stefanie Forstinger-Haiderer und Sabine Maier bereits hinter sich. Der Fanclub der FF Redleiten ist hinter dem Stadion schon beim Feiern. Dass man aus dem Bezirk Vöcklabruck nach Vorarlberg fahre, sei überhaupt keine Frage gewesen, sagen die beiden. Was ein echter Fan ist, der nimmt das schon auf sich. Und dass die Redleitner nicht gleich den Bundessieg nach Hause bringen, tut der Stimmung keinen Abbruch. „Wir sind stolz auf unsere Gruppen“, sagen die beiden. Weil dass man sich überhaupt für den Bewerb der Besten aus ganz Österreich qualifiziere, das müsse man ja auch erst einmal schaffen.

Ein Schiff wird kommen

Währenddessen ertönt wenige Meter weiter ein Horn, dass man jeden Moment mit einem vorbeifahrenden Schiff rechnet hier im Waldstadion. Die Fans sind nicht nur mit einer ordentlichen Portion Motivation, sondern auch mit allem angereist, was ein Fan sonst noch so braucht: von Transparenten über Fahnen bis zu Trompeten. Die Aufforderung „Hau di her, samma mehr“ der oberösterreichischen Band Folkshilfe, die aus den Lautsprechern schallt, wäre nicht mehr nötig. Rund 10.000 Zuschauer feiern eine Riesenparty. Die Tribüne ist gerammelt voll.

Diese unglaubliche Kulisse, die sie dabei zaubern, beeindruckt selbst den Präsidenten des Bundesfeuerwehrverbandes, Robert Mayer, und Staatssekretärin Claudia Plakolm (VP). Beide sind sie begeistert von der Leistung aller Wettkämpferinnen und Wettkämpfer, wie sie betonen. Aber so ein bisschen schimmert der Stolz auf die Gruppen aus Oberösterreich natürlich schon durch. Den Landesfeuerwehrkommandanten beziehungsweise die Waldingerin kann man halt auch nicht verleugnen.

Ginge es nach dem Einsatz ihrer Fans, wären alle Bundessieger geworden. Gewertet wird allerdings, welche Leistungen die Bewerbsgruppen an diesem Tag abrufen können. Und in dieser Kategorie konnten die Oberösterreicher überzeugen. Auch das hat schon fast Tradition.

So freuen sich Bundessieger:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

So räumten die Oberösterreicher ab

In Bronze Klasse A belegt Oberösterreich überhaupt gleich die ersten fünf Plätze: Bad Mühllacken 1 stellte sich vor Rutzenmoos 3 und St. Martin im Mühlkreis 1 aufs Siegerpodest, gefolgt von Zwettl an der Rodl 1 und Schweinsegg-Zehetner 1.

Bronze Klasse B konnte die FF Redleiten 1 für sich entscheiden.

Silber Klasse A holte sich Stillfüssing 2.

Silber Klasse B dominierten erneut die Bewerbsgruppen aus Oberösterreich: Weeg 1 vor Redleiten 1 vor Manning 1.

Die Damen standen den Herren aber in nichts nach:

Damen Bronze Klasse A entschied Unterstetten 2 für sich.

Damen Silber Klasse A holte Bad Mühllacken 2 nach Oberösterreich.

Und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, entschied die Damengruppe Julbach 1 auch noch den Firecup für sich (Bronze A ohne Alterspunkte Damen).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Renate Stockinger Redakteurin nachrichten.at Renate Stockinger