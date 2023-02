Neuhofnerin singt vor Dieter Bohlen

Bei der 20. – und laut RTL letzten – Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) ist auch eine Oberösterreicherin mit dabei. Bei der morgigen Ausstrahlung um 20.15 Uhr wird sich auch Monique Michelle Tvrdy aus Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) mit dem Lied "Diggin’ in the Dirt" der kritischen Bewertung durch die Jury stellen, die von Pop-Sänger Dieter Bohlen geleitet wird.

Hauptberuflich arbeitet Tvrdy als Verkäuferin, ihre Leidenschaft zur Musik lebt sie beim Karaoke-Singen mit ihrem Vater aus – bis tief in die Nacht stehe das Duo oft auf der Bühne, erzählt die 28-Jährige. Sie hat bereits vor zehn Jahren an der Castingshow teilgenommen, 2021 war sie auch bei "Starmania" im ORF zu hören. Nun fühle sie sich bereit, es noch einmal zu versuchen, sagt Tvrdy: "Ich glaube, dass ich einen Wiedererkennungswert und eine Stimmfarbe habe, die nicht jeder hat", sagt sie.

Derzeit läuft auf RTL die 20. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar". In der Fernsehshow treten Gesangstalente in mehreren Runden gegeneinander an, um einen Plattenvertrag und eine Prämie von 100.000 Euro zu gewinnen. Während des Castings entscheidet die Jury, wer bei den "Live-Shows" auftreten darf. Danach kann das Publikum per SMS Stimmen für die einzelnen Kandidaten abgeben.

Weil diese Staffel die letzte ist, erhält der Sieger übrigens noch einen zusätzlichen Preis: Er singt ab April auf der Abschiedstour von Dieter Bohlen, der seine Karriere beendet. Ob es vielleicht Tvrdy sein könnte, ist morgen, Mittwoch, auf RTL zu sehen.

