Neue Perspektiven für gehörlose Kinder im Kongo

Ein kleiner finsterer Keller, in dem es noch dazu von der Decke tropfte. Das war die Gehörlosenschule in Matadi in der Demokratischen Republik Kongo. Ehe sich die Caritas 2016 um die Schule, in der die Lehrer nicht einmal eine Gebärdensprache-Ausbildung hatten, annahm.

Heuer wurde die neue "Ecole Esperance"-Schule eingeweiht. Mit finanzieller Unterstützung des Landes Oberösterreich und des Rotary Clubs Linz. Möbel und Unterrichtsmaterial gab es in den Räumen, die die Caritas in einem bestehenden Schulgebäude anmietete, nicht. Doch zumindest Strom und Sanitäranlage.

Um mehr als 50.000 Euro finanzierte Rotary Linz nun Unterrichtsmaterial, Rucksäcke, Hefte, Schuluniformen und Hörgeräte. "Für die taubstummen und gehörlosen Kinder eröffnen sich neue Perspektiven", sagt Caritas-Projektbetreuerin Andrea Fellner. Initiiert wurde die Zusammenarbeit von Caritas und Rotary Linz 2019/20 unter dem damaligen RC-Linz-Präsidenten Michael Martinek. Die Caritas sei ein perfekter Projektpartner, sagen er und der ihm nachfolgende Präsident Erhard Kargel sowie Friedhelm Dold, der scheidende RC-District-Governor. "Der Rotary District ist sehr stolz, dass dieser Club dieses Projekt so großzügig unterstützt", sagt Dold. Mittwochabend übergaben die RC-Linz-Vertreter die Spende an Diözesanbischof Manfred Scheuer und Caritas-OÖ-Direktor Franz Kehrer.

Neben Unterrichtsmaterial finanziert der RC Linz auch die Gebärdensprache-Ausbildung für Lehrer und Eltern. "Es ist immer wieder berührend, mit den Eltern, die jetzt Gebärdensprache beherrschen, zu reden. Viele von ihnen haben nach Jahren zum ersten Mal mit ihren Kindern richtig "sprechen" können", sagt Fellner.

