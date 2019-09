Peter Krön: Die Zukunft, die er schuf

Es waren die Ideale der Freundschaft, die Krön bis zu seinem Tod am 30. Juli vertrat. Vor allem für den Rotary Club, bei dem er viele verschiedene Funktionen innehatte. Zuletzt war er mit großer Hingabe als Clubbeauftragter für den Internationalen Dienst unterwegs.

Peter Krön wurde am 23. November 1928 in Wien geboren. Bald begann eine berufliche Reise durch das ganze Land. Nach einem Studium der Philosophie in München studierte Krön in Graz Rechtswissenschaften, wo er auch promovierte. 1963 wurde er Mitglied beim Rotary Club Bruck an der Mur. Es zog ihn weiter nach Salzburg, wo er im Jahr 1965 Leiter der Kulturabteilung des Amtes der Salzburger Landesregierung wurde. Krön wechselte daraufhin zum Rotary Club Salzburg, dessen Mitglied er bis zu seinem Lebensende blieb.

Krön lagen die Menschen, die ihn begleiteten, am Herzen. Er engagierte sich ehrenamtlich als Präsident des Salzburger Kunstvereins, war Generalsekretär der Katholischen Aktion Salzburg und unterstützte die Paul-Hofmayer-Gesellschaft für Alte und Neue Musik tatkräftig. 1974 wurde Krön zum Hofrat ernannt.

Sein Leben war vor allem dem Rotary Club gewidmet, 1968 wurde er in Salzburg zum Präsidenten gewählt. Von 2001 bis 2003 fungierte er als Rotary International Director – das höchste Amt neben dem Präsidenten von Rotary International. Krön organisierte viele internationale Konferenzen, in Österreich zuletzt im Jahr 2015. Seine Hilfsbereitschaft kam auch den Menschen in Litauen zugute: Dort half er in der schwierigen Übergangszeit persönlich als Honorarkonsul von Litauen.

"Peter ist ein Vorbild für uns alle. Die rotarische Gemeinschaft verliert einen ihrer Größten, aber nicht die Zukunft, die er für uns schuf", sagt Walter Ebner, Governor des Distrikts 1929 der Rotarier. Kröns Taten werden weiter inspirieren.