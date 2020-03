Nach kaltem Wochenbeginn soll es ab Mitte der Woche wieder sonnig werden

Der herannahende Frühling macht eine kurze Pause. Bei der Polizei, die derzeit vor allem bei schönem Wetter viel damit beschäftigt ist, Menschenansammlungen zu kontrollieren und zu verhindern, wird man über die kurze Verschnaufpause froh sein.

"Der Montag ist mit Sicherheit der kälteste Tag der Woche. Ich glaube nicht, dass man da stundenlang im Freien herumlaufen will", sagt Christian Ortner, Meteorologe bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Die Temperaturen erreichen heute maximal fünf Grad, vereinzelt kann es schneien, viel Niederschlag sei aber nicht zu erwarten. "Ein kurzer Gruß vom Winter ist aber möglich", so Ortner. Am Nachmittag und Abend soll sich das Wetter bessern, vereinzelte Sonnenstunden im Mühlviertel und im Zentralraum sind möglich.

Nach einer kalten Nacht, in der im Mühlviertel Temperaturen bis zu minus acht Grad möglich sind, wird es am Dienstag dann schon wieder etwas freundlicher, es bleibt aber weiterhin kalt. Der Vormittag soll sonnig werden, am Nachmittag können Quellwolken auftauchen, der eine oder andere Regenschauer ist möglich.

Wenig erfreulich für Obstbauern: Auch in der Nacht auf Mittwoch sinkt das Thermometer verbreitet unter die Null-Grad-Grenze. "So kalte Nachttemperaturen zu dieser Jahreszeit kommen immer wieder einmal vor, die Regel sind sie aber nicht", sagt Meteorologe Ortner im Telefonat mit den OÖNachrichten. Ab Mitte der Woche geht es mit den Tagestemperaturen von einem niedrigen Niveau aus Stück für Stück nach oben, sie werden dann im niedrigen zweistelligen Plusgrade-Bereich liegen.

"Die Sonne wird häufig scheinen, ich erwarte nur einige wenige Wolkenfelder. Der Rest der Woche wird mit hoher Wahrscheinlichkeit niederschlagsfrei bleiben", sagt Ortner. (tst)

