Mühlviertler (66) stürzte auf dem Weg zum Dachstein 100 Meter ab

Zu einem schweren Alpinunfall kam es am Dienstagmorgen auf dem Großen Gosaugletscher: Ein 66-jähriger Mühlviertler hatte trotz Steigeisen auf einem steilen Eisfeld den Halt verloren und war rund 100 Meter abgestürzt. Er verletzte sich dabei schwer.

Das könnte Sie auch interessieren: 10 Dinge, die man auf einem Hochtourenkurs lernt

Der Mann war am Vortag zur Adamekhütte aufgestiegen und wollte am darauffolgenden Morgen den Gipfel 2995 Meter hohen Dachsteins erklimmen. Beim Überstieg vom Gletscher zur "Oberen Windlucke", am Beginn des Westgrates, musste der Mann ein steiles Blankeis-Feld queren. Dabei verlor er den Halt und stürzte unkontrolliert knapp 100 Meter im steilen Gelände ab. Laut Polizei überschlug er sich mindestens einmal, bevor er in einer ausgeschwemmten Wasserrinne regungslos liegen blieb.

Per Helikopter ins Spital

Zwei nachkommenden Seilschaften mit insgesamt sechs Personen wurden Zeugen des Absturzes. Sie leisteten Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Der Notarzthubschrauber brachte den Schwerverletzten mittels Tau zum Zwischenlandeplatz bei der Adamekhütte und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Linz.

Die Salzkammergut Bergführer warnen schon seit Mitte August vor schwierigen Bedingungen am Gosaugletscher:

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Erst vor etwas mehr als einer Woche war es im Dachsteingebiet zu einem ähnlichen Unfall gekommen: Wie berichtet, war eine 54-jährige Niederösterreicherin beim Abstieg über den Hallstättergletscher ausgerutscht und in eine Gletscherspalte gestürzt. Dort musste die Frau, die ebenfalls nicht in einer Seilschaft unterwegs war, gut 45 Minuten ausharren, bis sie nahezu unverletzt gerettet werden konnte.

Lokalisierung: Der Mann war bei der Adamekhütte gestartet

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.