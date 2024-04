Zwei Mal Gold für Mühlviertler Zeitfahrer

Am Samstag fand das 13. Mörbischer Einzel- und Paarzeitfahren statt, ein Schlüsselwettkampf für die Hackl-Sportler, weil in diesem Rennen die Österreichischen Paarzeitfahr-Meisterschaften ausgetragen wurden und der Bewerb zugleich ein Qualifikationsrennen für die UCI-Gran-Fondo-Weltmeisterschaften 2024 war.

Trockenes Wetter begleitete die Teilnehmer auf der herausfordernden, 26 Kilometer langen Strecke mit 200 Höhenmetern entlang der ungarischen Grenze. Als Sieger setzten sich Rene Pammer und Christoph Mick in der Kategorie Amateure sowie Thomas Mairhofer und Gerald Hauer in der Kategorie Master 1 durch. Sie holten sich damit jeweils den österreichischen Meistertitel in ihren Kategorien.

