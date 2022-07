Zeltnächte erleben eine grandiose Rückkehr

Nachdem es in den vergangenen zwei Jahren nur wenige Möglichkeiten für Zeltfest-Erlebnisse gab, greifen die Organisatoren der Union Pabneukirchen heuer ganz tief in die Stimmungskiste. Bereits übermorgen, Freitag, wird Pop-Durchstarter Chris Steger ("Zefix") ein Hit-Feuerwerk zünden. Am Samstag geht es mit der Schlagerparade der "Nockis" nicht minder hochkarätig weiter. Karten für diese beiden Konzerte sind noch im Internet bei Ö-Ticket erhältlich. Am Sonntag stehen schließlich das Bezirksmusikfest mit Marschwertung sowie Musik mit den Kronwildkrainern und Mach7 auf dem Programm.