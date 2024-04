Welche Verkehrsmittel wir in zehn Jahren nutzen

Welche bewährten Modelle nachhaltiger Regionalverkehrskonzepte es in Österreich gibt und wie diese auch im Mühlviertel zur Anwendung gebracht werden können, das soll eine prominent besetzte Podiumsdiskussion beleuchten, die der Verein "Umsatteln" am 12. April in Pregarten veranstaltet.

Die Neuorganisation des Verkehrs ist eines der Schlüsselkapitel im Bemühen, den Klimawandel einzubremsen. Wie ein Verkehrssystem in zehn Jahren aussehen kann, das diesem Anspruch gerecht wird, ohne dabei unser Bedürfnis nach Mobilität einzuschränken, das möchte der Verein "Umsatteln" am 12. April bei einer Podiumsdiskussion in Pregarten aufzeigen. Fest steht dabei: Wer das Mobilitätsverhalten ändern möchte, muss beim Mobilitätsangebot und bei der Mobilitätsplanung ansetzen. Dabei kommt dem Fahrrad eine größere Bedeutung zu, als gemeinhin angenommen wird.

Mit dabei ist unter anderem der Lustenauer ÖVP-Bürgermeister Kurt Fischer. Gemeinsam mit benachbarten Gemeinden im Rheintal arbeitet er daran, das "Velo", wie das Fahrrad jenseits des Arlbergs gerne genannt wird, als Alltagsverkehrsmittel attraktiver zu machen: "Wir setzen gemeinsam Impulse und schaffen Alternativen für eine bewusste Mobilität. Zukunftsfähige Mobilität für Menschen und Güter ermöglichen, aber die negativen Auswirkungen des Verkehrs reduzieren: Das ist eine Herausforderung, die wir nur gemeinsam meistern können."

Welche gelungenen Beispiele für eine regionale Verkehrsplanung es in Österreich schon gibt, darüber gibt Helmut Koch, Verkehrsplaner der Firma "Komobile" Auskunft. Er wird einige konkrete Projekte vorstellen, die Mut machen, noch stärker in Richtung Mobilitätswende zu denken. Weil vor allem Elektromobilität auch eine Transformation der Stromnetze erfordert, wird Josef Sacher vom Energiebezirk Freistadt ebenfalls auf dem Podium Platz nehmen. Der Wartberger war über viele Jahre im Energiemanagement der Vöest Alpine tätig und stellt seine Expertise mittlerweile ehrenamtlich zur Verfügung. Erneuerbare Energiegemeinschaften (EEG) werden einen wichtigen Beitrag zur Verkehrswende leisten, ist Sacher überzeugt.

Moderiert wird der Abend "Mobilität in zehn Jahren" von OÖN-Redakteur Bernhard Leitner. Beginn ist um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum Pregarten. Der Eintritt ist frei.

