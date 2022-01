"Warum kann ein Rollstuhl nicht cool und trendig sein?"

Geländegängig, flott, wendig und vor allem sicher. Was der Waldhausener Lukas Rigler mit seinem Team entwickelt hat, hebt das Thema "Rollstuhl" auf eine ganz neue Ebene und zeigt alle Anzeichen eines Verkaufsschlagers: Die Auftragsbücher sind voll. 200 Exemplare werden heuer ausgeliefert – vor allem nach Deutschland und in die Beneluxstaaten. Demnächst werden sogar Modelle nach Australien verschifft. "Was sich gerade abspielt, ist unglaublich", sagt Rigler.

Lukas Rigler mit der von ihm entwickelten Steuerplatine für den "Hoss" Bild: lebe

Die Idee für einen Rollstuhl auf nur einer Achse kam dem Elektrotechniker nach dem Verkauf seines gebrauchten Segways: "Der Käufer war ein Multiple-Sklerose-Patient, der sich in den Kopf gesetzt hatte, das Prinzip des selbstbalancierenden Antriebs so zu adaptieren, dass er ihn im Sitzen benutzen konnte." Immer wieder kontaktierte ihn der Neubesitzer und fragte bei Rigler nach, was er denn von dieser oder jener Idee halte. "Das war schon ein wenig lästig, aber mir kam dann der Gedanke, dass genau das ein sinnvolles Einsatzgebiet für diese Fahrzeuge sein könnte, die ja sonst als reine Spaßgeräte Verwendung finden. Warum kann nicht auch ein Rollstuhl cool sein?"

Video: OÖN-Redakteur Bernhard Leitner bei OÖN-Testfahrt mit dem "Hoss"

Also machte sich der Mühlviertler daran, selbst einen Segway in einen Rollstuhl umzubauen. Nach einem halben Jahr hatte er den ersten Prototypen fertig und tauchte damit in Düsseldorf auf einer Mobilitätsmesse auf. "Dort kamen so viele Menschen auf mich zu, dass ich mich traute, das Ganze auf eine professionelle Basis zu stellen."

Gemeinsam mit dem Diplomingenieur Dominik Lorenz wurde eine völlige Neuentwicklung gestartet. Vor allem die Steuersoftware nahm viel Entwicklungszeit in Anspruch, ebenso die Frage des sicheren Ein- und Aussteigens, die mit ausfahrbaren Stützen gelöst wurde. Vier Jahre dauerte es, bis das erste Gerät ausgeliefert wurde. Mittlerweile beschäftigt Rigler neun Mitarbeiter. Es könnten noch deutlich mehr sein. "Wir können gar nicht so viel produzieren, wie Bestellungen vorhanden sind." Das würde freilich die Kapazitäten des jetzigen Firmensitzes sprengen. Deshalb sucht Rigler derzeit Investoren, die das weitere Wachstum von "Hoss" begleiten. (lebe)