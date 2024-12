Von Auto angefahren: Radfahrer musste in Rohrbach reanimiert werden

Gegen 17:35 Uhr wollte der 75-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach in der Ortschaft Gollner mit seinem Fahrrad die B38, die Böhmerwald Straße, überqueren. Ein Autolenker (47) übersah den Radfahrer und erfasste ihn mit seinem Wagen. Der Pensionist wurde zur Seite geschleudert und schwer verletzt. Noch an der Unfallstelle musste der 75-Jährige reanimiert werden. Danach wurde er vom Notarzt in das Klinikum Rohrbach gebracht.

Lokalisierung: Ortsteil Gollner in Rohrbach:

