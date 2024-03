Vier Schalttag-Babys in den Mühlviertler Geburtsstationen

Aller guten Dinge sind drei, hieß es am vergangenen Donnerstag in der Säuglingsstation des Klinikums Rohrbach: Mit Romy Lia, Magdalena Luisa und Annika sind gleich drei Mädchen am Schalttag zur Welt gekommen. "Es ist eher ungewöhnlich, dass bei uns gleich drei Kinder am 29. Februar auf die Welt kommen", sagt Primar Werner Hochmeir, Leiter der Abteilung Frauenheilkunde und Geburtshilfe: "In früheren Schaltjahren waren es eine oder höchstens zwei Geburten." Der geburtenstärkste Tag im vergangenen Jahr war übrigens der 18. April mit sechs Neugeborenen. "Es ging heuer gleich nach Mitternacht los", sagt Hebamme Julia stockinger. Alle drei Rohrbacher Schalttagsbabys wurden auf natürlichem Weg ohne Kaiserschnitt, geboren.

Eine ganze Woche länger als vorgesehen hat sich die kleine Eva Zeit gelassen, um im am 29. Februar im Klinikum den Weg aus Mamas Bauch anzutreten. Der errechnete Geburtstermin war nämlich bereits am 22. Februar. Die Eltern Kerstin Einfalt und Erich Klopf aus Gutau waren ob ihres kleinen Sonnenscheins überglücklich und nahmen das Datum gelassen: "Den Geburtstag hat sie sich ja selbst ausgesucht. Feiern werden wir ihren Geburtstag an den anderen Jahren am 28. Februar." Eva hat mit der zweijährigen Lisa bereits eine große Schwester. Hebamme Susanne Hofer und Primar Sebastian Jülg freuen sich mit der Familie, die um 7.20 Uhr in der Geburtenstation im Klinikum Freistadt eintraf. Was folgte, war eine Express-Geburt: Bereits 37 Minuten hieß es bereits für Eva "Willkommen im Leben!"

