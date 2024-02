Unfall in Gramastetten: Audi landete in Garten

An einer Kreuzung unweit der Polizeidienststelle waren kurz vor 18 Uhr zwei Pkw zusammengestoßen. Der Aufprall war so heftig, dass eines der Fahrzeuge – ein silbergrauer Audi – von der Rodltalstraße abkam, einen Zaun durchstieß und in den angrenzenden Garten eines Wohnhauses geschleudert wurde. Dort hielt sich zum Unfallzeitpunk glücklicherweise niemand auf.

Ersten Informationen zufolge dürften die Beteiligten Glück gehabt haben. Es dürfte keine Schwerverletzten geben. Eine Person wurde von den Rettungskräften zur Kontrolle ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Gramastetten, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und ein Notarzt, sowie die Polizei.

Die Bergung des Fahrzeugs wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Gramastetten durchgeführt. Für die Dauer des Einsatzes war die Straße im Bereich der Unfallstelle nur einspurig passierbar.

Lokalisierung: Der Unfall passierte quasi vor der Polizeiinspektion

