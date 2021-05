Unbekannte sprengten Wartehäuschen - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag mit einem Böller ein Wartehäuschen einer Haltestelle in Gramastetten (Bezirk Urfahr-Umgebung) gesprengt. Der Feuerwerkskörper der Klasse 4 dürfte aus Tschechien gewesen sein. Das Häuschen wurde total zerstört, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.