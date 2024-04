Talente erobern die Theaterbühne

Damit wagte sich die Theaterrunde erstmals an ein Kinder- und Jugendstück mit Musik und Gesang heran. Seit Wochen wird unter der Leitung von Regisseurin Verena Gratzl eifrig für die Produktion "Der Zauberer von Oz" geprobt. Die jungen Bühnentalente dürfen neben ihren schauspielerischen Fähigkeiten auch ihr Gesangs- und Tanzkönnen unter Beweis stellen. Das alles zu koordinieren, ist für das Produktionsteam eine echte Herausforderung. Die nimmt man aber gern an, vor allem, weil die Kinder ihre Aufgabe ernst nehmen und viel Freude am Theaterspiel haben. Premiere ist morgen, Freitag, um 17 Uhr im Pfarrsaal Gutau. Weitere Termine und Kartenreservierung auf www.theater-gutau.at

