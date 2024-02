Serviceclubs greifen Schülern unter die Arme

Auch diesmal können Familien mit geringerem Einkommen, deren Kinder eine Volks- oder Mittelschule im Bezirk besuchen, entsprechende Gutscheine in den Sozialservicestellen Freistadt und Pregarten erhalten. Diese Gutscheine sind dann im neuen Thalia Freistadt sowie in der Bücherstube Fessl in Pregarten einlösbar. Genaue Infos über die notwendigen Unterlagen bieten das Sozialservice Freistadt (07942 / 77 778) und das Sozialservice Pregarten (07236 / 313 41).

Die Schulstarthilfe speist sich aus dem Reinerlös der Freistädter Altstadtroas, die von den Rotary Clubs Freistadt und Aisttal Hagenberg sowie den Lions Clubs Freistadt und Pregarten im vergangenen Mai organisiert wurde. "Bildung ist eine Investition in die Zukunft unserer Kinder, aber zugleich eine Investition, die für manche Familien nur schwer zu stemmen ist", sagt Michael Haderer vom Rotary Club Freistadt: "Mit unserer Schulstarthilfe möchten wir da unterstützen und nachhaltig helfen." Die nächste Altstadtroas mit Weinverkostungen in ausgewählten Freistädter Gewölben und Bauwerken sowie einem Festessen im Salzhof wird im kommenden Jahr stattfinden.

