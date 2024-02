Schwimmen ist lebenswichtig: Kurse starten im April im Hallenbad Aqaro

"Schwimmen zu können, kann einem mitunter das Leben retten. Vordergründig macht es aber vor allem Spaß", sagt Michael Eggner-Schwarz, der mit seiner Schwimmschule Kunterbunt ab April auch im Rohrbacher Hallenbad Aqaro Schwimmkurse anbietet. Sein Team setzt dabei auf einen schrittweisen Ansatz: "Beginnend mit der Wassergewöhnung, weiter über die Wasserbewältigung, führen wir Schwimmschüler behutsam an das Element Wasser heran und lernen gemeinsam, sicher im kühlen Nass unterwegs zu sein." Erst wenn das gelungen ist, startet das eigentliche Schwimmtraining. Kraul, Rücken- und Brustschwimmen sind die ersten Techniken, die es zu erlernen gilt. Diverse Hilfsmittel erleichtern es den Kindern, spielerisch an das Ufer oder an persönliche Ziele zu gelangen. Bereits ab dem fünften Lebensjahr bringen die Trainer Kindern mit modernen Lernmethoden und vielen lustigen Übungen in kleinen Gruppen das Medium Wasser näher. Aber nicht nur Anfänger und leicht Fortgeschrittene sind in der Schwimmschule willkommen. Auch wettkampforientierte Schwimmer werden künftig in Rohrbach ausgebildet.

Alle Angebote gibt es auf www.schwimmschule-kunterbunt.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper