Schülerliga-Finalturnier vor beeindruckender Fankulisse

Fußballherz, was willst Du mehr? Wie mitreißend Nachwuchsfußball sein kann, bewies am Freitag das Perger Bezirksfinale in der Sparkassen Schülerliga zwischen den Gastgebern des Europagymnasiums Baumgartenberg und der Sport-Mittelschule Bad Kreuzen. Ein Fanbus der Gäste und einige hundert Anhänger der Heimmannschaft schufen dabei eine Geräuschkulisse, die im gesamten Ort zu hören war.

Spielerisch hatten die Titelverteidiger aus Bad Kreuzen hatten die erste Halbzeit ganz eindeutig im Griff. Die 2:0-Pausenführung war angesichts der Feldüberlegenheit mehr als verdient und hätte auch höher ausfallen können. Doch Baumgartenberg-Coach Harald Kirchmayr bewies in der Pause ein gutes Händchen und stellte seine Mannschaft so ein, dass sie in der zweiten Halbzeit über den Kampf zurück ins Spiel fand. Als elf Minuten nach Wiederbeginn der Anschlusstreffer fiel, waren die Fans kaum noch zu halten. Ein weiterer Schuss der Gastgeber verfehlte den Kasten von Torhüter Clemens Hainbuchner nur knapp. Am Ende brachte das von Matthias Froschauer betreute Team aus Bad Kreuzen den 2:1-Vorsprung aber doch über die Distanz und darf sich damit einmal mehr als Bezirkssieger auf die weiteren Quali-Runden bis zum Landesfinale vorbereiten.

„Wir hatten die Partie eigentlich gut im Griff und haben uns das Leben in der zweiten Halbzeit selbst unnötig schwer gemacht. Aber Baumgartenberg hat super zugesetzt“, sagte SMSBK-Coach Matthias Froschauer nach dem Schlusspfiff. „Meine Mannschaft hat alles reingehauen, was sie hat. Kompliment an Bad Kreuzen, die das wirklich gut heruntergespielt hat“, so das Resümee von Harald Kirchmayr. Den dritten Platz in der Bezirkswertung holte sich die MS Naarn mit einem Sieg über die MS Perg Stadtzentrum.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner