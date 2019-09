Schinko setzt Ökoenergie-Initiative fort

Mit einem ambitionierten Zukunfts-Umwelt-Programm lässt der Produzent von Verkleidungs- und Gehäusetechnik Schinko aufhorchen. Nachdem erst zu Beginn dieses Jahres die dritte Photovoltaik-Anlage am Unternehmensstandort Neumarkt installiert wurde, sind schon die nächsten Ausbaustufen geplant. "In den kommenden zwei Jahren werden wir eine weitere PV-Anlage sowie einen Elektro-Stromspeicher in Betrieb nehmen", sagt Firmengründer Michael Schinko. Schon jetzt gelinge es, an sonnigen Tagen zwischen 11 und 15 Uhr den gesamten Strombedarf aus eigener Produktion abzudecken. Dieses Zeitfenster will Schinko erweitern.

Ebenfalls umgerüstet wurde die Flotte an Firmenfahrzeugen: Zuletzt hat Schinko neun Stapler mit Elektroantrieb angekauft und die bestehende E-Tankstelle auf fünf Tankplätze erweitert. Klar, dass auch Michael Schinko und Geschäftsführer Gerhard Lengauer längst auf ein Elekroauto umgestiegen sind.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Neumarkt im Mühlkreis Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.