Saisonstart am Sternstein: Ein Ski-Aperitif, der Lust auf mehr macht

Einen besonderen "Aperitif" genossen Medienvertreter auf dem Sternstein: Auf Einladung von Sternsteinliften, Völkl, K2, Erima, Intersport Pötscher und des Sternsteinhofes holten sie sich einen Vorgeschmack auf das Skivergnügen in der bevorstehenden Wintersaison. Zum Testen stand neuestes Material der beiden Skimarken Völkl und erstmalig auch K2 bereit. Heuer sind die Pisten so frühzeitig wie selten zuvor bereits in einem ausgezeichneten Zustand und laden dank kundenfreundlicher Kartenoptionen – es gibt nach wie vor Stundenkarten – auch zu einem Skivergnügen zwischendurch ein. Natürlich kommen auch die Familien voll auf ihre Kosten, ihnen wird besonders im Hinblick auf die bevorstehenden Weihnachtsferien eine attraktive, preislich nach wie vor erschwingliche Freizeitoption geboten.

Lesen Sie dazu auch: "Einen besseren Start in die Wintersaison hätten wir uns nicht erträumen können"

Diese ist damit sozusagen "olympiatauglich" – und schlägt so die Brücke zu Erima und Intersport Pötscher: Der Teamsportspezialist und der Sportfachhändler blickten mit den Medienvertretern bereits in Richtung 2024, wo zu den Olympischen Spielen spezielle Textilprodukte auf den Markt kommen. Sportive Freizeitkleidung wird auch von den Gästen des Sternsteinhofes gerne getragen, der sich in neuen Händen befindet: Magdalena Hochreiter und ihr Team zeichnen nun dafür verantwortlich, dass die ausschließlich Damen vorbehaltene Beautyfarm zu neuen Höhen strebt. Diese hat die Tourismusregion Mühlviertler Hochland bereits erreicht: mit einem attraktiven Angebot in Sachen Hotellerie und dem "Hoch.Genuss"-Kulinarik-Schwerpunkt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper