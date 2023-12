"Einen besseren Start in die Wintersaison hätten wir uns nicht erträumen können"

Die Lifte auf dem Kasberg in Grünau im Almtal waren insbesondere am Freitag wegen des schönen Wetters gut ausgelastet.

Das Telefon hebt Friedrich Drack in diesen Tagen gerne ab. Grund für die gute Laune des Kasberg-Geschäftsführers ist die üppige Schneedecke, in die das Skigebiet vom Gipfel bis ins Tal gehüllt ist. Der Saisonstart am vergangenen Freitag sei in Grünau im Almtal dementsprechend gut ausgefallen: Rund 1500 Skifahrer und 300 Tourengeher ließen sich die erste Abfahrt in dem heuer in letzter Sekunden geretteten Skigebiet nicht entgehen.