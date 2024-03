Rohrbach-Berg will vierten Sieg im vierten Spiel

Morgen (Anpfiff: 15:30 Uhr) geht es für den Landesliga-Herbstmeister im Spitzenspiel auswärts gegen Oedt 1b. "Oedt war vor der Saison der Titeltopfavorit, hat aber aktuell eine kleine Schwächephase. Wir wollen natürlich versuchen, das auszunützen", sagt Rohrbach-Bergs Trainer Christian Eisschiel. Sein Team bewies in der vergangenen Woche Comeback-Qualitäten und drehte gegen Viktoria Marchtrenk einen 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg um. Eisschiel: "Wir sind mit dem Start in das Frühjahr sehr zufrieden. Man sieht aber jede Woche, dass in der Liga jeder jeden schlagen kann. Die Saison ist noch lang, wir wollen aber das Bestmögliche herausholen." Hoch hängen die Trauben heute für Putzleinsdorf bei Donau Linz: Die Mannschaft von Trainer Adis Mujkanovic hat in der Rückrunde aber schon sieben Punkte gesammelt und wird versuchen, auch beim Titelkandidaten etwas mitzunehmen.

In der OÖ-Liga sind zwei Mühlviertler Teams heute im Karfreitags-Einsatz. Die DSG Union Habau Perg hat um 18 Uhr Edelweiß Linz zu Gast, Bad Leonfelden will Spitzenreiter Oedt ein Bein stellen (19 Uhr). Die Zauner-Elf hat zuletzt mit einem 6:0-Kantersieg über die SPG FC Wels / WSC Hertha 1b Selbstvertrauen getankt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Florian Ruckerbauer Florian Ruckerbauer