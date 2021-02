Rohrbach-Berg bekommt wieder einen Bioladen

ROHRBACH-BERG. Elisabeth Gumpenberger (36) kehrte nach 17 Jahren in Wien in ihren Geburtsort Rohrbach-Berg zurück und erfüllt sich mit einem neuen Bioladen gleich einen Lebenstraum. „LieblingsSpeis“ heißt das Geschäft, das die Rohrbacher künftig mit biologischen Lebensmitteln versorgen soll. Gemeinsam mit Partner Armin Steinwandter (36), einem gebürtigen Südtiroler, und ihren drei Kindern ist Gumpenberger erst im letzten Sommer wieder in ihrem Elternhaus in Rohrbach-Berg eingezogen. Seither arbeitet sie an dem Konzept für die „LieblingsSpeis“ der Rohrbacher. Das Ergebnis wird ab März in der Weberpassage neben der Oberbank zu besichtigen sein.

„Wir wollen nicht ein reiner Bioladen sein, sondern bieten unseren Kunden die Möglichkeit, per Mausklick aus dem vollen Sortiment unserer rund 30 Bio-Lieferanten zu schöpfen. Der Kunde kann auf www.lieblingsspeis.at einen Warenkorb zusammenstellen, den er dann bei uns abholt und bezahlt. Wir übernehmen für ihn den Wocheneinkauf bei den einzelnen Produzenten. Daneben wird es noch ein kleines Sortiment im Laden zu kaufen geben“, verrät Elisabeth Gumpenberger das Konzept.

Freitag ist Abholtag

Es ist vorgesehen, dass der Freitag der fixe Abholtag für die bestellen Waren wird. Danach will man weiterschauen, ob zusätzliche Tage nötig sind. Im rund 40 Quadratmeter großen Geschäft, welches einst die OÖ Versicherung beherbergte, wird es bald auch möglich sein, mittels Zutrittskarte zu ausgedehnteren Öffnungszeiten per Selbstbedienung einzukaufen.

Das Sortiment der LieblingsSpeis setzt sich aus Produkten zusammen, welche in der Region produziert werden. Ein Teil davon soll auch unverpackt angeboten werden. Einige wenige Produkte werden auch von weiter weg hergeholt. Voraussetzung dafür sind natürlich Fairness in der Produktion und gelebte Nachhaltigkeit. „Ich weiß natürlich, dass wir da preislich nicht mit einem Discounter mithalten können, aber ich bin überzeugt davon, dass es das unseren Kunden wert ist, wenn sie wissen, woher ihr Essen kommt“, ist die Unternehmerin optimistisch und verrät weitere Pläne: „Eigentlich wollte ich auch vegane und vegetarische Speisen anbieten oder auch Kaffee und Kuchen. Dafür ist unser Geschäft jetzt einfach zu klein. Aber vielleicht wird dieser Traum später auch noch einmal wahr.“ Ziemlich fix sind jedoch schon jetzt sogenannte LieblingsSpeise-Reisen, die die LieblingsSpeis für ihre Kunden organisieren möchte. Dabei kann man die Produzenten persönlich kennenlernen und sehen, wie alles hergestellt wird. Das genaue Öffnungsdatum steht noch nicht fest, „das kommt drauf an, wann alles Wichtige geliefert wird. Ich freue mich aber schon sehr darauf, endlich neu zu beginnen“, sagt Elisabeth Gumpenberger.

www.lieblingsspeis.at