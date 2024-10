Probeführerscheinbesitzer raste mit 94 km/h durch Hellmonsödt

Lange hatte er ihn noch nicht, nun ist er auch schon wieder weg: Seinen Probeführerschein hat ein junger Mann aus dem Bezirk Wels-Land am Montag nach einer eklatanten Geschwindigkeitsüberschreitung abgeben müssen. Der 25-Jährige raste mit 94 km/h durch das Ortsgebiet von Hellmonsödt (Bezirk Urfahr-Umgebung), wo sich Polizeibeamte samt Laserpistole positioniert hatten. 50 km/h wären in diesem Bereich der B126 erlaubt gewesen. Ein Alkotest verlief negativ, Anzeige folgt, teilte die Polizei am Montagabend mit.

