Pflege und Prävention gehen in Grein eine Allianz ein

Mit der Sonne um die Wette strahlten am Sonntag die zahlreichen Gäste des Eröffnungsfestes des generalsanierten und mit neuen Angeboten erweiterten Senioren- und Pflegeheims in Grein. Sozial-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) betonte in seiner Festansprache das Besondere an diesem Projekt: Ein in die Jahre gekommenes Alten- und Pflegeheim wurde generalsaniert und damit zukunftsfit gemacht. Parallel dazu wurden aber auch die neuen Bedürfnisse eines Alten- und Pflegeheims sowohl für Bewohner als auch für das Pflegepersonal berücksichtigt. Zusätzlich wurden ein Tagesbetreuungszentrum sowie eine Wohngruppe für Menschen mit Beeinträchtigung und Pflegebedarf eingerichtet.

Das war freilich nicht die einzige Großinvestition, die am Sonntag ihrer Bestimmung übergeben wurde: Der öffentlich zugängliche Generationen-Motorikpark im Garten des Heimes ist ein Beitrag für Prävention und Gesundheitsförderung durch Bewegung. Damit soll der Zeitpunkt eines Pflegebedarfs möglichst weit nach hinten rücken.

Bei der Schlüsselübergabe an Heimleiter Georg Gebetsberger und die Leiterin für Betreuung und Pflege, Evelyn Heymans, bedankten sich Landesrat Hattmannsdorfer und SHV-Obmann Werner Kreisl bei beim gesamten Team für die erfolgreiche Projektabwicklung parallel zur Bewältigung der Corona-Krise. Nach der Pflanzung je eines Baums für das SENIORium Grein, das Senioren-Tagesbetreuungszentrum und den Generationen-Motorikpark mündete die Eröffnungsfeier in einem vergnüglichen Frühschoppen bei Musik, Grillhendl und Schnitzelsemmel. Viele Besucher nutzten die Chance zur Besichtigung des Senioriums und überzeugten sich von dem gelungenen Gesamtprojekt.

