Paragleiter blieb an Baum hängen

Ein 74-jähriger Deutscher startete gegen 14 Uhr mit seinem Gleitschirm vom Startplatz Marsbach. Er wollte in Freizell bei der Donau landen. In der Luft klappte plötzlich die rechte Seite des Schirms zusammen. Der Mann landete mit dem Gleitschirm auf einer Fichte in rund zwölf Metern Höhe.

Der Mann konnte selbstständig die Rettung alarmieren und wurde schließlich von den Höhenrettungsgruppen der Feuerwehr gerettet. Der 74-Jährige blieb unverletzt.

