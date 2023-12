Online-Petition für Stadtbahn Linz-Pregarten zur Unterzeichnung aufgelegt

Die nahezu tägliche Stauproblematik in Richtung Linz verlangt den Pendlerinnen und Pendlern aus dem Mühlviertel Tag für Tag viel Geduld ab. Eine überparteiliche Mühlviertler Initiative fordert nun die Politik dazu auf, die Planungen für die Regional Stadtbahn von Linz über Gallneukirchen nach Pregarten zu intensivieren. Dafür wurde die Online-Petition "JETZT Regional-Stadtbahn Linz auf Schiene bringen" an den Start gebracht.

Für die Petition machen zahlreiche Gemeinden aus dem Mühlviertel Stimmung, unter anderem die Stadtgemeinde Pregarten. Denn auch hier machen sich die steigenden Verkehrszahlen deutlich bemerkbar. "Gerade zu den Stoßzeiten ist die Verkehrsbelastung schon jetzt enorm, dabei wird für die Zukunft eine weitere Zunahme des Individualverkehrs prognostiziert", sagt Bürgermeister Fritz Robeischl (VP).

Aus diesem Grund unterstützt die Stadtgemeinde aktiv die Online-Petition, in der es sowohl um die Anbindung der Mühlkreisbahn an den Hauptbahnhof als Linie S6 und die zukünftige Linie S7 zur JKU und über Gallneukirchen nach Pregarten geht. "Wir brauchen ein leistungsfähiges öffentliches Verkehrsmittel in Richtung Linz. Wir brauchen die Regional-Stadtbahn, zumal es auch keine Anzeichen für den Ausbau der Summerauer Bahn gibt. Durch das Unterzeichnen der Petition haben alle Betroffenen die Chance, die Bedeutung dieses Themas hervorzuheben", sagt Bürgermeister Fritz Robeischl.

Neben der Sicherstellung der Finanzierung wird in der Petition auch gefordert, die konkrete Trassierung in Richtung Pregarten festzulegen, um Klarheit für die betroffenen Gemeinden und alle Anrainer zu schaffen. Der Oberösterreichische Landtag hat dazu ein Vorprojekt beschlossen, das 2024 starten soll. Die Petition kann bis 15. Dezember unter openpetition.de/jetzt unterzeichnet werden.

