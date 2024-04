Nimmervoll: "Es ist ein besonderes Spiel für uns"

Hofkirchen will wieder feiern.

Vier Jahre schwangen die Brüder Dominik und Rainer Nimmervoll das Trainerzepter in St. Martin, heute um 20 Uhr treffen die beiden mit der SPG Pregarten auf ihren früheren Verein. "Es ist ein besonderes Spiel für uns, weil St. Martin immer noch ein Herzensverein von uns ist. Es war bisher die schönste und erfolgreichste Zeit im Trainergeschäft für uns", sagt Pregarten-Trainer Dominik Nimmervoll. Heute können die Pregartner dennoch keine Geschenke verteilen, der Drittletzte der OÖ-Liga-Tabelle braucht im Abstiegskampf jeden Punkt. "Wir müssen aktuell immer auf Sieg spielen und Punkte gegen den Abstieg sammeln", sagt Nimmervoll. Leicht wird das gegen die favorisierte Mannschaft von Trainer Andreas Luksch aber nicht. Nimmervoll: "St. Martin hat einen Top-Kader und ist ein eingespieltes Team. St. Martin kann jeden Gegner in der Liga vor Probleme stellen."

Die Union Perg braucht morgen im Kellerduell mit dem ASK St. Valentin ebenfalls einen Sieg, um sich etwas abzusetzen. "Ich erwarte mir ein sehr intensives Spiel, das uns alles abverlangen wird, wir sind gut vorbereitet", sagt Pergs Trainer Jürgen Prandstätter.

In der Bezirksliga ist morgen Derbyzeit: Altenberg fordert im Lokalduell den Erzrivalen Gallneukirchen heraus. In Freistadt steigt das zweite Derby: Der Tabellendritte Freistadt trifft auf St. Oswald bei Freistadt. Den fünften Sieg im fünften Rückrunden-Spiel peilt morgen Hofkirchen an, die Wiesinger-Elf ist beim SV Haslach zu Gast. "Es wird schwer, Haslach ist sehr heimstark, wir wollen aber mindestens einen Punkt mitnehmen", sagt Hofkirchens Sektionsleiter Martin Pirkelbauer.

Autor Florian Ruckerbauer Florian Ruckerbauer