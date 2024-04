Niklas Fitzinger ist der beste Zimmerer im Land

Über den ersten Platz beim heurigen Landeslehrlingswettbewerb der Zimmerer darf sich Niklas Fitzinger aus Grünbach bei Freistadt freuen. Er erlernt sein Handwerk bei der Wimberger Bau GmbH aus Lasberg. Der talentierte Mühlviertler gewann den Wettbewerb vor Christian Moser aus Steinbach an der Steyr sowie Gabriel Kalss aus Roßleithen. Mit seinem Sieg hat Fitzinger nun die ehrenvolle Aufgabe, Oberösterreich beim Bundeslehrlingswettbewerb, der heuer in Vorarlberg stattfindet, zu vertreten.

Insgesamt stellten sich 35 Zimmererlehrlinge den anspruchsvollen Aufgaben des landesweiten Nachwuchswettbewerbs. Dabei galt es, ein Dachstuhlmodell mit einem Gratsparren, einem Normalschifter mit Klaue sowie einem schrägen Schifter ohne Klaue laut Plan auszutragen und abzubinden.

In der Wimberger-Gruppe gibt es Ausbildungen für elf Lehrberufe in der Baubranche. Die Fachkräfte von morgen werden dabei in der Wimberger-Lehrakademie gezielt auf ihre künftigen Aufgaben vorbereitet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper